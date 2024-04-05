***FONET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.04.2024 18:43
***FONET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FONET.E payları 08/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268848
BIST
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18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0532,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1078
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,7394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0823
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.394,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 45,34
|Açılış
|: 2.394,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.395,08
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.693.379
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|81.494.973
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.929.151.404
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.100.498
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.319.508
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.558.566.432
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.146.654
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.875.391
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.523.012.337
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.530.639
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9678
|32,0036
|% 0,34
|
|Euro
|34,6609
|34,7394
|% 0,24
|
|Sterlin
|40,2300
|40,4317
|% 0,59
|
|Frank
|35,3207
|35,4978
|% 0,63
|
|Riyal
|8,4900
|8,5326
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,46
|27,50
|% 0,66
|
|Platin
|928,54
|932,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,18
|1.006,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,61
|91,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.328,83
|2.329,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA