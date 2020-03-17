***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:04
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829623
BIST
10:4587.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -787,59
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
10:456,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:457,1742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0187
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1570
10:45307,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -5,77
|Açılış
|: 307,66
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|34.269.219
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|GOZDE
|2,34
|1.528.786
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.709.736
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|724.970
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|58.661
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|ASELS
|22,38
|154.454.236
|% -2,36
|
|THYAO
|7,89
|140.474.828
|% -4,13
|
|GARAN
|8,27
|97.765.322
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,02
|39.522.694
|% -0,49
|
|HALKB
|4,92
|36.389.187
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,02
|39.522.694
|% -0,49
|
|GSRAY
|1,66
|31.592.203
|% -9,78
|
|KARSN
|1,26
|23.763.185
|% -0,79
|
|TSKB
|0,87
|16.031.706
|% -1,14
|
|THYAO
|7,89
|140.474.828
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8300
|7,8693
|% -0,51
|
|Frank
|6,7352
|6,7758
|% -0,45
|
|Riyal
|1,7077
|1,7163
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|-30,05
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,71
|12,75
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|31,04
|31,04
|0,99
|