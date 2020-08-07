***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:46
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866413
BIST
11:131.007
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -27,88
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:137,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0957
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3243
En Düşük
7,2144
11:138,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6758
En Düşük
8,5597
11:13485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,88
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|29.451.684
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|89.814.994
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|164.262
|% 9,85
|
|HDFGS
|3,69
|7.737.155
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.849.312
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|4.726.094
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|509.623
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|1.062.170
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,87
|400.256.253
|% 2,09
|
|ASELS
|14,58
|326.596.388
|% -4,52
|
|GARAN
|6,34
|293.140.356
|% -2,01
|
|AKBNK
|4,59
|239.202.885
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|83.017.638
|% -3,85
|
|SISE
|5,87
|400.256.253
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,44
|160.656.620
|% -5,79
|
|YKBNK
|1,99
|106.676.365
|% -3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5519
|9,5998
|% 0,89
|
|Frank
|7,9778
|8,0258
|% 0,85
|
|Riyal
|1,9462
|1,9559
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.062
|-1,04
|
|Altın Gr.
|485
|486
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,43
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|-0,01
|