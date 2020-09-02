***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 15:06
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FONET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872952
BIST
16:251.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:257,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:258,7438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0340
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:25464,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,02
|Açılış
|: 464,65
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:25
|FENER
|31,02
|685.348.235
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.578.728
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.311.832
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.747.928
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,68
|149.979.338
|% -8,74
|
|ULAS
|2,72
|6.118.087
|% -5,56
|
|SISE
|6,20
|754.526.813
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,46
|708.390.564
|% 9,15
|
|FENER
|31,02
|685.348.235
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|630.473.890
|% 7,42
|
|ASELS
|16,76
|576.838.235
|% -0,42
|
|GSRAY
|3,46
|708.390.564
|% 9,15
|
|BJKAS
|3,33
|630.473.890
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.672.672
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|548.666.009
|% -0,25
|
|IHLAS
|0,92
|115.241.328
|% 8,24
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3833
|7,3855
|% 0,24
|
|Euro
|8,7393
|8,7438
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,8146
|9,8639
|% -0,13
|
|Frank
|8,0627
|8,1112
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,27
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-14,10
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-2,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|-9,83
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|-4,75
|
|Çeyrek
|746
|763
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,10
|