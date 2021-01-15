***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2021 10:13
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902518
BIST
11:281.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,01
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:287,4193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0584
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
11:289,0031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
11:28441,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,17
|Açılış
|: 441,30
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,49
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:26
|PKENT
|1.076,90
|1.961.289
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.919.112
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.572.215
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,49
|758.801.601
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,52
|717.854.783
|% -3,03
|
|SISE
|7,86
|673.989.808
|% 1,68
|
|KRDMD
|6,58
|591.262.952
|% 2,65
|
|GARAN
|10,14
|359.252.910
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,49
|758.801.601
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,52
|717.854.783
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,62
|199.048.714
|% -1,22
|
|KRDMD
|6,58
|591.262.952
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,39
|120.335.663
|% 1,46
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4196
|7,4222
|% 0,83
|
|Euro
|8,9956
|9,0018
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0793
|10,1298
|% 0,28
|
|Frank
|8,2956
|8,3455
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,51
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|4,27
|
|Altın Gr.
|440
|441
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|-0,72
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Seans Raporu
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