***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 10:04
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011905
BIST
10:572.164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,75
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.167
En Düşük
2.146
10:5714,8250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,7886
10:5716,2953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0434
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2486
10:57922,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,84
|Açılış
|: 922,11
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler10:55
|ENSRI
|15,40
|951.320
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.851.446
|% 9,97
|
|KAPLM
|74,20
|24.012.443
|% 9,04
|
|ISYAT
|3,73
|25.026.947
|% 8,43
|
|GZNMI
|34,28
|32.476.779
|% 8,14
|
|PENTA
|391,80
|33.650.413
|% -6,54
|
|SANEL
|7,10
|3.389.777
|% -6,46
|
|PKENT
|300,10
|52.602.460
|% -5,81
|
|AYEN
|12,81
|24.602.425
|% -3,03
|
|DGATE
|10,90
|6.797.312
|% -3,02
|
|THYAO
|28,22
|1.078.950.864
|% 1,07
|
|EREGL
|33,42
|1.015.861.676
|% 5,00
|
|KRDMD
|15,17
|624.023.278
|% 0,73
|
|SISE
|14,24
|384.506.027
|% 0,99
|
|ASELS
|24,40
|321.268.978
|% 0,99
|
|ODAS
|1,67
|149.378.926
|% 3,09
|
|EKGYO
|2,34
|102.725.893
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,02
|168.657.365
|% 0,50
|
|KRDMD
|15,17
|624.023.278
|% 0,73
|
|THYAO
|28,22
|1.078.950.864
|% 1,07
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8170
|14,8273
|% 0,00
|
|Euro
|16,2848
|16,2966
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,4156
|19,5129
|% -0,27
|
|Frank
|15,7641
|15,8591
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% -0,03
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-2,69
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,89
|