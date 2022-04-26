***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:22
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023929
BIST
17:592.417
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -65,57
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
17:5914,8019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0342
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:5915,7782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0555
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:59906,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,42
|Açılış
|: 906,36
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KAPLM
|64,90
|18.007.663
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.607.766
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.992.340
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.791.686
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|286.379.075
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.601.999
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|39,06
|7.048.484.534
|% -1,36
|
|KRDMD
|14,63
|3.163.781.782
|% -2,86
|
|GARAN
|14,97
|2.137.245.585
|% 0,00
|
|SISE
|17,58
|2.081.704.576
|% -1,95
|
|YKBNK
|4,95
|1.969.240.619
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,60
|1.419.925.199
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,95
|1.969.240.619
|% -3,51
|
|ODAS
|2,37
|857.274.022
|% -4,44
|
|TSKB
|1,90
|417.007.434
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,63
|3.163.781.782
|% -2,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7939
|14,8019
|% 0,23
|
|Euro
|15,7627
|15,7782
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,6216
|18,7150
|% -0,82
|
|Frank
|15,3556
|15,4481
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9336
|3,9533
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,02
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
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17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
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17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de