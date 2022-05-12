***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 16:36
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029806
BIST
16:372.372
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -81,53
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:3715,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0984
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:3716,1173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0167
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:37914,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,99
|Açılış
|: 914,17
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:35
|IHAAS
|23,98
|6.094.622
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.911.618
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.222.725
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.422.898
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|813.529
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.698.826
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.208.080
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,24
|3.914.457.369
|% -2,27
|
|SISE
|19,42
|2.920.745.371
|% -2,71
|
|KRDMD
|15,63
|2.235.933.468
|% -6,24
|
|SAHOL
|19,04
|1.874.659.783
|% -5,56
|
|EREGL
|32,26
|1.690.864.784
|% -5,51
|
|EKGYO
|2,63
|978.688.062
|% -4,36
|
|YKBNK
|4,58
|1.132.302.846
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,60
|636.804.579
|% -1,37
|
|SISE
|19,42
|2.920.745.371
|% -2,71
|
|KRDMD
|15,63
|2.235.933.468
|% -6,24
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3824
|15,3920
|% 0,59
|
|Euro
|16,0678
|16,1086
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7584
|18,8525
|% 0,38
|
|Frank
|15,3553
|15,4478
|% 0,13
|
|Riyal
|4,0920
|4,1125
|% 0,60
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-6,96
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.101
|6.258
|-33,76
|
|Yarım
|2.949
|3.027
|-16,33
|
|Çeyrek
|1.479
|1.514
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,17
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,06
|
Seans Raporu
16:35
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16:49ARSAN
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 302, 141 adet işlem
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16:48OZKGY
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 896, 579 adet işlem
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16:48OZKGY
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 896, 579 adet işlem
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16:47XU100
Endeks 2, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 96 altında . İşlem hacmi 34, 032.00 milyon TL de
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16:46ERCB
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 37.14 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 999 adet işlem