***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2022 15:17
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036706
BIST
16:132.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,85
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
16:1317,0481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0695
|Açılış
|: 16,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
16:1317,9957
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,2608
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
16:131.007,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -12,13
|Açılış
|: 1.007,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler16:11
|MAVI
|47,30
|87.432.016
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.810.988
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.484.856
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.482.067
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.357.214
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|99.014.478
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.760.705
|% -9,93
|
|DARDL
|3,58
|171.223.163
|% -7,73
|
|MAGEN
|12,62
|97.019.022
|% -5,89
|
|DOCO
|1.562,10
|27.663.954
|% -4,75
|
|THYAO
|47,62
|4.310.857.536
|% -1,49
|
|SISE
|22,48
|1.547.731.531
|% -2,09
|
|AKBNK
|8,55
|1.492.597.917
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,80
|1.321.567.397
|% 3,23
|
|GARAN
|15,35
|1.242.784.854
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,80
|1.321.567.397
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,63
|625.576.591
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,12
|761.041.819
|% -0,96
|
|AKBNK
|8,55
|1.492.597.917
|% 2,15
|
|TSKB
|2,42
|331.976.844
|% 1,26
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0118
|17,0531
|% -0,38
|
|Euro
|17,9088
|17,9851
|% -1,49
|
|Sterlin
|21,0896
|21,1953
|% -1,37
|
|Frank
|17,2272
|17,3310
|% -1,22
|
|Riyal
|4,5313
|4,5540
|% -0,64
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-7,58
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|-95,00
|
|Tam
|6.668
|6.843
|-85,73
|
|Yarım
|3.223
|3.310
|-41,47
|
|Çeyrek
|1.616
|1.655
|-20,74
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,08
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,05
|
Seans Raporu
16:11
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16:26DARDL
Yüzde -7.99 oranında düşüşle 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 818, 118 adet işlem
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16:24ZGOLD
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 309 adet işlem
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16:23XU100
Endeks 2, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 29, 495.00 milyon TL de
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16:22HEKTS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 969, 016 adet işlem
-
16:19DARDL
Yüzde -7.99 oranında düşüşle 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 530, 479 adet işlem