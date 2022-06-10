***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2022 16:25
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036732
BIST
16:212.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -16,44
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
16:2117,0522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0654
|Açılış
|: 16,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
16:2118,0074
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,2491
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
16:211.003,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -16,20
|Açılış
|: 1.003,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler16:21
|MAVI
|47,30
|87.439.300
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|6.394.174
|% 9,99
|
|SILVR
|18,95
|11.498.443
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.821.524
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.544.945
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|99.109.710
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|98.622.436
|% -9,93
|
|DARDL
|3,56
|179.943.853
|% -8,25
|
|MAGEN
|12,70
|98.846.405
|% -5,29
|
|DGGYO
|10,31
|10.403.708
|% -4,98
|
|THYAO
|47,54
|4.416.153.736
|% -1,65
|
|SISE
|22,38
|1.592.244.286
|% -2,53
|
|AKBNK
|8,54
|1.503.412.833
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,77
|1.339.491.583
|% 2,58
|
|GARAN
|15,33
|1.262.628.539
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,77
|1.339.491.583
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,62
|662.807.537
|% -2,24
|
|DOHOL
|4,11
|776.812.592
|% -1,20
|
|AKBNK
|8,54
|1.503.412.833
|% 2,03
|
|TSKB
|2,41
|336.976.493
|% 0,84
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0426
|17,0522
|% -0,38
|
|Euro
|17,9605
|18,0074
|% -1,36
|
|Sterlin
|21,0434
|21,1490
|% -1,59
|
|Frank
|17,1950
|17,2986
|% -1,40
|
|Riyal
|4,5285
|4,5512
|% -0,70
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-15,56
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-12,46
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-114,00
|
|Tam
|6.639
|6.814
|-115,10
|
|Yarım
|3.209
|3.296
|-55,68
|
|Çeyrek
|1.609
|1.648
|-27,84
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,45
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,14
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,29
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36DOCO
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1, 552.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 945 adet işlem
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16:35HEKTS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 30.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 364, 467 adet işlem
-
16:34DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 341, 781 adet işlem
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 25 kaybederek (% -0.57 ) 2, 294
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, DOBUR, SILVR, EUREN, AVHOL, UFUK, MAVI