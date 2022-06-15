***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2022 10:46
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037353
BIST
11:032.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:0317,2732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:0318,1384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1293
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1384
En Düşük
17,9589
11:031.010,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.010,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler11:03
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|PAPIL
|14,85
|83.785.205
|% 7,61
|
|RAYSG
|12,66
|3.847.027
|% 7,56
|
|RTALB
|15,87
|64.088.299
|% 7,30
|
|MEGAP
|6,96
|31.315.210
|% 7,24
|
|TSGYO
|4,45
|2.895.388
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.838.352
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|47,02
|784.772.690
|% 0,34
|
|SASA
|44,84
|479.713.820
|% 0,63
|
|EREGL
|30,56
|429.224.230
|% 0,46
|
|SISE
|21,98
|367.896.296
|% 0,18
|
|ASELS
|23,36
|303.694.748
|% 0,34
|
|TSKB
|2,19
|144.790.177
|% -0,45
|
|MARTI
|1,40
|73.428.504
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,67
|197.557.444
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|189.081.637
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,43
|57.858.204
|% 3,62
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2691
|17,2732
|% 0,05
|
|Euro
|18,1075
|18,1384
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,7192
|20,8231
|% 0,30
|
|Frank
|17,2248
|17,3286
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5880
|4,6111
|% -0,02
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,92
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.717
|6.822
|34,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|17,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,10
|
Seans Raporu
11:03
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11:18MEGAP
Yüzde 6.93 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 668, 905 adet işlem
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11:18MEGAP
Yüzde 6.93 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 668, 905 adet işlem
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11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 06 artarak (% 0.07 ) 2, 759
-
11:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
11:16XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de