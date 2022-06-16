***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 10:28
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037582
BIST
10:592.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,82
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
10:5917,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0612
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3030
En Düşük
17,1975
10:5918,0424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
10:591.017,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.017,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:59
|UFUK
|73,70
|3.207.087
|% 10,00
|
|PKENT
|159,10
|39.192.684
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|7.961.650
|% 9,92
|
|MAKTK
|3,34
|26.967.709
|% 8,09
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,69
|94.799.296
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,91
|13.138.879
|% -3,96
|
|BOBET
|6,61
|19.384.677
|% -3,64
|
|THYAO
|47,96
|1.774.901.051
|% -0,99
|
|EREGL
|30,24
|905.945.818
|% 0,93
|
|SASA
|46,34
|791.604.776
|% 3,62
|
|SISE
|21,72
|504.323.288
|% -0,37
|
|KRDMD
|13,35
|370.414.368
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,15
|46.064.913
|% 0,88
|
|THYAO
|47,96
|1.774.901.051
|% -0,99
|
|TSKB
|2,17
|78.710.288
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,60
|87.323.843
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,72
|158.376.500
|% -0,84
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2942
|17,2989
|% 0,36
|
|Euro
|18,0023
|18,0424
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8469
|20,9515
|% -0,27
|
|Frank
|17,5697
|17,6755
|% 1,82
|
|Riyal
|4,5954
|4,6185
|% 0,41
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-4,15
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.748
|6.852
|-19,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,35
|
Seans Raporu
10:59
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