***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 16:40
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FONET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037704
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0719
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2150
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2372
En Düşük
17,9707
18:051.020,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.020,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|6,16
|6.069.203
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.761.970
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,64
|3.650.922
|% 9,55
|
|FONET
|13,35
|154.258.172
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.472.923
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.472.923
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.417.632
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.712.558
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.074.184.281
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.232.297.193
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.864.087.502
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.855.195.137
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.342.378.602
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.015.873.018
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.622.795
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|548.794.807
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|682.199.258
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|789.128.862
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2963
|17,3072
|% 0,40
|
|Euro
|18,1927
|18,2316
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,1885
|21,2948
|% 1,36
|
|Frank
|17,7668
|17,8738
|% 2,96
|
|Riyal
|4,5992
|4,6223
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|7,72
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.764
|6.880
|9,00
|
|Yarım
|3.321
|3.365
|4,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,04
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,06
|