***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2022 11:23
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FONET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039067
BIST
11:372.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,99
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.538
11:3717,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0221
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
11:3718,3357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3357
En Düşük
18,2245
11:371.020,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.020,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:37
|MAKIM
|15,56
|72.496.260
|% 9,96
|
|GLBMD
|6,95
|6.175.433
|% 9,62
|
|DERHL
|8,80
|17.078.738
|% 7,45
|
|ECZYT
|51,30
|36.398.123
|% 6,87
|
|FMIZP
|128,90
|41.809.451
|% 6,62
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|FONET
|14,17
|5.742.462
|% -4,96
|
|TSGYO
|4,70
|16.568.889
|% -4,47
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|ASELS
|24,58
|1.306.400.230
|% 5,49
|
|THYAO
|50,35
|1.173.617.775
|% -0,40
|
|EREGL
|27,46
|527.967.211
|% -0,44
|
|ODAS
|3,14
|468.097.658
|% -3,09
|
|SISE
|21,34
|458.380.349
|% -1,02
|
|ODAS
|3,14
|468.097.658
|% -3,09
|
|TSKB
|2,13
|116.968.563
|% -2,29
|
|ASELS
|24,58
|1.306.400.230
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,58
|126.913.316
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,75
|231.366.382
|% -1,86
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3687
|17,3746
|% 0,13
|
|Euro
|18,3094
|18,3357
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2256
|21,3320
|% 0,17
|
|Frank
|17,9933
|18,1017
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6158
|4,6389
|% 0,22
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.776
|6.874
|12,00
|
|Yarım
|3.327
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,11
|