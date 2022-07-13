***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2022 10:00
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044946
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1013
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2297
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05973,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,90
|Açılış
|: 973,62
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4013
|17,4032
|% 0,51
|
|Euro
|17,5444
|17,6165
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,7014
|20,8052
|% 1,01
|
|Frank
|17,7442
|17,8511
|% 1,15
|
|Riyal
|4,6251
|4,6482
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|11,11
|
|Altın Gr.
|973
|974
|13,78
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.583
|6.742
|143,00
|
|Yarım
|3.207
|3.281
|53,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.642
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,28
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DAGHL
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