***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:29
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FONET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066139
BIST
17:213.076
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -122,38
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.076
17:2118,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:2118,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:21981,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,97
|Açılış
|: 981,56
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:19
|BFREN
|1.390,40
|23.068.810
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|440.864.494
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.751.721
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|154.092.616
|% -9,96
|
|ISGYO
|6,65
|17.915.113
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.515.544
|% -9,83
|
|THYAO
|66,50
|3.603.863.964
|% -3,55
|
|ASELS
|29,50
|3.091.915.358
|% 2,64
|
|YKBNK
|6,93
|2.003.438.530
|% -1,84
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|18,78
|1.706.636.593
|% -2,44
|
|SKBNK
|1,83
|931.601.858
|% -1,61
|
|TSKB
|2,40
|967.166.799
|% 2,56
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,93
|2.003.438.530
|% -1,84
|
|ZOREN
|3,19
|889.840.884
|% -7,54
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5266
|18,5343
|% 0,09
|
|Euro
|18,0851
|18,1001
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,2533
|20,3549
|% 0,83
|
|Frank
|18,8049
|18,9182
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9168
|4,9415
|% 0,40
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,51
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.615
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.219
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-1,00
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33BAGFS
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 425, 851 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 51 kaybederek (% -3.40 ) 3, 371
-
17:32XU100
Endeks 3, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 45 altında . İşlem hacmi 45, 843.00 milyon TL de
-
17:32GRNYO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 877 adet işlem
-
17:31ERBOS
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 782 adet işlem