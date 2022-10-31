***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:03
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075152
BIST
10:003.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 31,87
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.913
En Düşük
3.885
10:0018,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:0018,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:00983,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 983,21
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MAALT
|340,00
|875.160
|% 5,92
|
|PETUN
|46,30
|722.512
|% 5,85
|
|MIPAZ
|8,20
|37.366.522
|% 4,19
|
|LUKSK
|81,50
|72.128
|% 3,03
|
|KFEIN
|26,98
|511.568
|% 2,98
|
|SNKRN
|17,17
|401.930
|% -3,49
|
|ORGE
|22,50
|23.077.480
|% -0,97
|
|KAPLM
|128,90
|144.497
|% -0,85
|
|KRDMB
|9,76
|507.071
|% -0,81
|
|KRONT
|73,50
|150.308
|% -0,61
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% 0,00
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 0,00
|
|TUPRS
|365,60
|1.267.281.513
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,44
|631.805.299
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|60.656.185
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6115
|18,6181
|% 0,20
|
|Euro
|18,5093
|18,5246
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,5306
|21,6385
|% 0,07
|
|Frank
|18,5920
|18,7040
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,22
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-3,25
|
|Altın Gr.
|983
|983
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.600
|6.677
|-59,00
|
|Yarım
|3.216
|3.264
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.631
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|-0,95
|