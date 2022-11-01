***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 12:03
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075835
BIST
15:134.073
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 94,35
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
15:1318,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
15:1318,5276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1240
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
15:13989,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,13
|Açılış
|: 989,99
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
991,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler15:13
|AKCNS
|48,40
|58.047.566
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.569.398
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.560.930
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.386.891
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,83
|96.906.360
|% -8,84
|
|KRTEK
|25,24
|84.257.686
|% -7,75
|
|VERTU
|33,04
|143.950.970
|% -7,71
|
|PNSUT
|47,02
|73.013.823
|% -7,62
|
|USAK
|3,91
|83.533.836
|% -7,57
|
|THYAO
|102,60
|4.027.072.592
|% 1,28
|
|SASA
|128,60
|3.346.936.026
|% 6,99
|
|ASELS
|33,64
|2.541.856.090
|% 4,41
|
|SISE
|33,56
|2.445.081.114
|% 1,02
|
|EKGYO
|4,51
|2.033.849.358
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|2.033.849.358
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,44
|1.736.078.095
|% 2,50
|
|ISCTR
|9,48
|1.457.818.686
|% 1,72
|
|DOHOL
|6,12
|796.936.521
|% 2,68
|
|AKBNK
|15,02
|1.951.459.748
|% 2,74
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6158
|18,6239
|% 0,09
|
|Euro
|18,5181
|18,5276
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,4389
|21,5464
|% 0,84
|
|Frank
|18,6792
|18,7917
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,11
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|22,55
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,26
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|46,00
|
|Tam
|6.645
|6.700
|49,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,98
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,46
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|1,57
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
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15:27JANTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 108.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 978, 472 adet işlem
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15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 55 artarak (% 2.46 ) 4, 437
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15:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASELS
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15:26XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 54, 208.00 milyon TL de
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15:26ORMA
Yüzde 5.68 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 077 adet işlem