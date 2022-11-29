***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:50
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082839
BIST
13:554.930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,49
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:5518,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:5519,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0777
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:551.052,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.052,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:53
|PKENT
|180,40
|72.062.162
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.401.421
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.007.602
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.725.143
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.432.468
|% 9,98
|
|PRDGS
|15,88
|79.357.817
|% -8,74
|
|BAYRK
|9,81
|47.713.310
|% -7,10
|
|SEGYO
|3,30
|222.370.245
|% -6,25
|
|EDIP
|8,69
|71.686.836
|% -6,16
|
|ZEDUR
|36,56
|1.207.211
|% -5,04
|
|THYAO
|117,30
|6.576.114.176
|% 1,91
|
|SISE
|39,00
|4.824.911.490
|% -3,27
|
|YKBNK
|11,95
|2.803.809.881
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,79
|2.782.118.476
|% 3,35
|
|EKGYO
|7,25
|2.730.810.241
|% 4,77
|
|EKGYO
|7,25
|2.730.810.241
|% 4,77
|
|SKBNK
|2,75
|706.111.117
|% 0,73
|
|YKBNK
|11,95
|2.803.809.881
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,79
|2.782.118.476
|% 3,35
|
|TSKB
|4,04
|768.886.567
|% 1,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6340
|18,6363
|% 0,06
|
|Euro
|19,3300
|19,3373
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,3287
|22,4407
|% 0,64
|
|Frank
|19,5395
|19,6572
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,02
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|15,46
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,66
|
|Cumhuriyet
|7.008
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.028
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,35
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,23
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|2,16
|