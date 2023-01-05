***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:47
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FONET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093604
BIST
10:335.502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -21,48
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.502
10:3318,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:3319,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:331.118,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.118,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:33
|EYGYO
|25,18
|115.891.529
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|TUREX
|29,84
|15.270.052
|% 7,65
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|LIDER
|80,40
|4.293.284
|% -8,64
|
|ULUSE
|206,80
|13.665.410
|% -8,09
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|UMPAS
|6,01
|122.273
|% -6,82
|
|ENJSA
|34,54
|308.158.468
|% -3,84
|
|AHGAZ
|89,90
|192.127.051
|% -2,71
|
|ODAS
|10,43
|117.464.521
|% -1,60
|
|EYGYO
|25,18
|115.891.529
|% 9,96
|
|GESAN
|220,70
|93.668.474
|% -4,09
|
|ENJSA
|34,54
|308.158.468
|% -3,84
|
|PRDGS
|8,25
|47.169.832
|% 3,00
|
|EYGYO
|25,18
|115.891.529
|% 9,96
|
|TERA
|26,06
|93.367.905
|% 0,62
|
|SEGYO
|2,75
|8.506.622
|% -2,83
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7497
|18,7569
|% 0,08
|
|Euro
|19,9028
|19,9323
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4766
|22,5893
|% -0,25
|
|Frank
|20,0857
|20,2067
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9727
|4,9977
|% 0,07
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.560
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,69
|