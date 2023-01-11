***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:37
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099920
BIST
10:254.985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,91
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.937
10:2518,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:2520,2001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:251.136,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.136,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SDTTR
|56,65
|2.487.671
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|741.307
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|2.261.263
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,69
|25.537.667
|% 7,55
|
|ARMDA
|253,50
|9.927.128
|% 7,19
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|POLTK
|1.745,50
|11.977.948
|% -9,59
|
|ADEL
|115,00
|1.866.490
|% -8,37
|
|MARTI
|3,81
|73.382.708
|% -7,75
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|THYAO
|133,30
|1.191.524.500
|% 1,60
|
|EREGL
|38,16
|675.632.119
|% 0,79
|
|ASELS
|58,40
|628.361.093
|% 0,43
|
|TUPRS
|484,70
|520.545.339
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,59
|498.000.656
|% 1,06
|
|EKGYO
|8,59
|498.000.656
|% 1,06
|
|KATMR
|2,16
|81.194.055
|% -6,90
|
|YKBNK
|9,60
|300.324.374
|% 0,73
|
|KRDMD
|18,24
|483.626.730
|% 0,55
|
|AKBNK
|17,11
|375.110.768
|% 0,47
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7803
|18,7820
|% 0,04
|
|Euro
|20,1925
|20,1998
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7811
|22,8953
|% 0,16
|
|Frank
|20,3038
|20,4261
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|3,84
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.732
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|-0,48
|