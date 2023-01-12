***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:25
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100950
BIST
16:134.858
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 129,54
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:1318,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:1320,2474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0572
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
16:131.140,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.140,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KRDMA
|17,38
|365.069.049
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.489.321
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.263.165
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.660.508
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.780.108
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.599,00
|99.840.455
|% -7,98
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,40
|9.966.877.696
|% 4,87
|
|KRDMD
|18,57
|7.293.167.746
|% 8,03
|
|EREGL
|38,26
|4.728.777.246
|% 3,85
|
|ASELS
|54,70
|4.637.409.136
|% 3,60
|
|KOZAL
|531,00
|4.240.235.842
|% 2,35
|
|KRDMD
|18,57
|7.293.167.746
|% 8,03
|
|EKGYO
|8,18
|3.205.111.460
|% 1,24
|
|YKBNK
|8,85
|2.605.290.423
|% 3,03
|
|SKBNK
|2,56
|547.031.612
|% 0,39
|
|PETKM
|16,96
|2.930.974.539
|% 1,74
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7763
|18,7845
|% 0,05
|
|Euro
|20,2365
|20,2474
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,7355
|22,8495
|% 0,01
|
|Frank
|20,0376
|20,1583
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,04
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,67
|
|Altın Gr.
|1.141
|1.141
|8,03
|
|Cumhuriyet
|7.662
|7.778
|25,00
|
|Tam
|7.706
|7.752
|19,00
|
|Yarım
|3.752
|3.793
|10,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,22
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,17
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:27DESA
Yüzde 7.43 oranında artışla 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 151 adet işlem
-
16:26KUYAS
Yüzde 7.57 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 992, 750 adet işlem
-
16:25YGYO
Yüzde 7.05 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 032, 543 adet işlem
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 54 artarak (% 2.52 ) 4, 302
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, KRDMA, SDTTR, ARMDA, KNFRT