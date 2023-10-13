***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 10:57
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205667
BIST
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11:258.149
En Düşük
|Değişim
|: -1,34%
|| -110,60
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2527,8018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0761
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2529,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1055
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:251.684,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.684,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BMSTL
|53,90
|45.765.439
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.578.123
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.147.907
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.453.617
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|ENSRI
|35,12
|195.378.827
|% -9,25
|
|IHAAS
|16,50
|136.449.101
|% -8,79
|
|THYAO
|221,80
|1.931.713.282
|% -1,47
|
|BRSAN
|972,20
|1.904.894.528
|% -1,63
|
|YKBNK
|18,92
|1.363.134.951
|% -2,27
|
|TUPRS
|146,10
|1.219.604.925
|% -0,75
|
|PETKM
|23,24
|864.097.127
|% -0,68
|
|ZOREN
|6,37
|730.141.134
|% 0,63
|
|YKBNK
|18,92
|1.363.134.951
|% -2,27
|
|EKGYO
|7,79
|549.441.609
|% -1,77
|
|ODAS
|13,46
|777.375.978
|% -0,52
|
|KATMR
|2,97
|124.965.181
|% -0,34
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7949
|27,8018
|% 0,27
|
|Euro
|29,3668
|29,3762
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,8593
|34,0291
|% 0,60
|
|Frank
|30,5424
|30,7264
|% 0,46
|
|Riyal
|7,3887
|7,4257
|% 0,24
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,45
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,83
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.396
|11.489
|62,00
|
|Yarım
|5.716
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,92
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
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11:40DMRGD
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 361 adet işlem
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11:39ALCAR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 1, 072.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381 adet işlem
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11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
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11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
-
11:37XU100
Endeks 8, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 30, 208.00 milyon TL de