***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2023 14:25
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217802
BIST
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16:537.674
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 105,54
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5328,6265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0361
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5330,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,3556
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,9830
En Düşük
30,5634
16:531.798,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.798,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:53
|PENTA
|22,22
|143.191.063
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.734.263.862
|% 9,99
|
|ENSRI
|32,82
|50.149.576
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.140.702
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.266.775
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,40
|7.094.579.030
|% 2,24
|
|TUPRS
|151,40
|3.351.890.139
|% 2,99
|
|ISCTR
|20,00
|2.782.478.160
|% 1,01
|
|MIATK
|815,00
|2.734.263.862
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,42
|2.620.338.494
|% 5,85
|
|EKGYO
|7,42
|2.620.338.494
|% 5,85
|
|IHLAS
|1,47
|364.823.863
|% 7,30
|
|ZOREN
|5,08
|720.410.159
|% 2,01
|
|ISCTR
|20,00
|2.782.478.160
|% 1,01
|
|IHGZT
|1,38
|184.474.996
|% -4,83
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6199
|28,6265
|% 0,13
|
|Euro
|30,9654
|30,9770
|% 1,16
|
|Sterlin
|35,3801
|35,5575
|% 1,08
|
|Frank
|31,8384
|32,0302
|% 0,81
|
|Riyal
|7,6098
|7,6479
|% 0,12
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|879,15
|880,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,00
|1.005,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,09
|83,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.957,11
|1.957,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
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