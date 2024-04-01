***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 11:01
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264868
BIST
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11:139.038
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -104,18
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.031
En Yüksek
9.259
11:1332,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0404
|Açılış
|: 32,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:1335,0268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0102
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:132.355,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,63
|Açılış
|: 2.355,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ODINE
|64,20
|52.977.391
|% 9,93
|
|IZINV
|59,50
|40.785.724
|% 9,88
|
|MTRYO
|9,52
|4.984.692
|% 9,80
|
|DITAS
|25,84
|41.414.571
|% 8,94
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|VRGYO
|40,56
|52.390.108
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|34.254.867
|% -9,98
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|PLTUR
|15,61
|43.076.831
|% -9,77
|
|THYAO
|296,50
|4.315.936.461
|% -0,42
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|TUPRS
|175,70
|1.468.875.042
|% -0,73
|
|KCHOL
|201,50
|1.314.789.314
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|ZOREN
|5,65
|624.626.628
|% -5,04
|
|YKBNK
|28,02
|1.264.421.448
|% 2,49
|
|PETKM
|19,30
|646.051.983
|% -2,67
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4339
|32,4388
|% 0,12
|
|Euro
|35,0152
|35,0268
|% -0,03
|
|Sterlin
|41,1043
|41,3104
|% -0,87
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6896
|8,7331
|% -0,71
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
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11:28MOBTL
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 923, 515 adet işlem
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11:27IZENR
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 26.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 983 adet işlem
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11:26XU100
Endeks 9, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 36, 861.00 milyon TL de
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11:26FLAP
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 972, 731 adet işlem
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11:25HEDEF
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 116 adet işlem