***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2024 13:06
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268307
BIST
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14:099.356
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 226,48
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
14:0932,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1125
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
14:0934,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0611
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
14:092.361,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.361,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler14:09
|MRGYO
|5,06
|78.262.124
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|16.806.790
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|28.938.369
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|109.759.936
|% 9,96
|
|AKENR
|14,83
|1.106.579.595
|% -9,30
|
|BSOKE
|23,66
|239.860.191
|% -9,21
|
|BRKVY
|177,20
|8.787.834
|% -7,27
|
|CASA
|96,90
|2.495.078
|% -5,65
|
|SNPAM
|87,20
|3.539.289
|% -5,11
|
|THYAO
|298,25
|6.841.759.845
|% 2,84
|
|ISCTR
|12,50
|4.846.050.244
|% 0,00
|
|YKBNK
|29,30
|4.721.753.180
|% 2,45
|
|KCHOL
|214,60
|2.723.045.206
|% 2,58
|
|EREGL
|41,06
|2.275.310.802
|% 4,16
|
|ISCTR
|12,50
|4.846.050.244
|% 0,00
|
|YKBNK
|29,30
|4.721.753.180
|% 2,45
|
|ZOREN
|5,48
|749.063.921
|% 4,18
|
|EKGYO
|9,80
|1.190.319.156
|% 5,60
|
|VAKBN
|16,28
|1.318.682.168
|% 1,81
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0028
|32,0083
|% 0,35
|
|Euro
|34,7054
|34,7182
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,0709
|40,2717
|% 0,19
|
|Frank
|35,1315
|35,3076
|% 0,10
|
|Riyal
|8,4579
|8,5003
|% 0,27
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,77
|26,81
|% 0,66
|
|Platin
|923,44
|925,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,78
|1.016,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,95
|90,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,98
|2.294,34
|% 0,66
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