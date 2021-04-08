***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2021 16:57
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin, 08 Nisan 2021 Perşembe günü gerçekleşen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925370
BIST
17:441.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:448,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:449,7163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:44460,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,65
|Açılış
|: 460,96
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:44
|SAMAT
|6,82
|42.182.954
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.128.223
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.639.438
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.075.617
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|40.972.374
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.457.518
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|786.889.382
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|662.277.820
|% -0,73
|
|SISE
|7,44
|581.442.595
|% 0,68
|
|THYAO
|12,55
|573.529.139
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,32
|571.085.375
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,32
|571.085.375
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|299.591.531
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|240.941.251
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|662.277.820
|% -0,73
|
|TSKB
|1,41
|136.187.475
|% 0,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1472
|8,1543
|% 0,10
|
|Euro
|9,7079
|9,7163
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,24
|
|Frank
|8,7848
|8,8377
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1693
|2,1802
|% 0,14
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de
-
17:56SILVR
Yüzde 5.08 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 932, 114 adet işlem
-
17:55KATMR
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 057, 945 adet işlem
-
17:54GLRYH
Yüzde 8.46 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 549, 250 adet işlem