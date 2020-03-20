***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
20.03.2020 11:00
rihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılan başvurumuza, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarihli haftalık bülteninde uygun görüş bildirilmiştir. Esas sözleşme değişikliği tadil metni, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830964
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|Altın Gr.
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|2.124
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