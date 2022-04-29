***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
29.04.2022 18:10
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6.ıncı maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesinin tadil edilmesine ve şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izin/görüş başvurularının yapılmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanması amacıyla pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla 29.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025747
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0689
|Açılış
|: 107,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 107,2600
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1078
|Açılış
|: 21,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5600
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:0510,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,03
|Açılış
|: 10,99
|
|Önceki Kapanış
|: 11,02
|
11,24
En Düşük
10,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8490
|14,8585
|% 0,47
|
|Euro
|15,6627
|15,6660
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,5949
|18,6882
|% 1,26
|
|Frank
|15,2009
|15,2924
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9471
|3,9669
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,55
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,85
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem