***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
20.05.2022 18:58
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Esas Sözleşme'nin, "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6.ıncı maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, 18.05.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-21571 sayılı yazı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031585
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
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|: 2.390
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18:0516,8169
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|: 940,51
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949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|1,59
|
|Altın Gr.
|943
|943
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
|