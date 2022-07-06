***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme
06.07.2022 18:13
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,10 06/07/2022 06/07/2022 10614
6 31/03/2022 31/03/2022 10549
3 20/05/2020 22/05/2020 10083
6 22/07/2019 24/07/2019 9875
6 10/04/2019 15/04/2019 9809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042376
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2500
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0944
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05960,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,60
|Açılış
|: 960,23
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2210
|17,2235
|% 1,47
|
|Euro
|17,5193
|17,5619
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,4324
|20,5349
|% 1,02
|
|Frank
|17,6465
|17,7528
|% 1,14
|
|Riyal
|4,5745
|4,5975
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-29,51
|
|Altın Gr.
|960
|960
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.440
|6.577
|-25,00
|
|Yarım
|3.152
|3.216
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.607
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,09
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,54
|