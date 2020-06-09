***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.06.2020 23:32
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemine ait Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850411
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,8006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8009
En Düşük
6,7894
18:057,7088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7174
En Düşük
7,6905
18:05375,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,48
|Açılış
|: 375,19
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6276
|8,6708
|% 0,19
|
|Frank
|7,1215
|7,1644
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8064
|1,8155
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|1,00
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,46
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.459
|24,70
|
|Tam
|2.501
|2.531
|29,20
|
|Yarım
|1.220
|1.232
|10,50
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|0,10
|