***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Transferler531.234 14.119.796 -14.651.030Dönem Karı (Zararı)3.472.880 3.472.880 3.472.880Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)402.374 402.374 402.374Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -381.134 2.281.006 25.415.086 3.472.880 70.787.838 70.787.838Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675Transferler1.135.771 26.603.204 -27.738.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.458.307 6.458.307 6.458.307Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.621 5.621 5.621Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -557.771 3.416.777 52.018.290 6.458.307 101.335.603 101.335.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.431.822 2.766.222Dönem Karı (Zararı)6.458.307 3.472.880Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.458.307 3.472.880Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.980.388 1.211.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 1.971.896 1.512.368Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler666.091 566.852Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 666.091 566.852Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler188.513 539.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 57.750 44.697Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 130.763 494.673Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler416.627 171.798Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 20.448 14.235Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 -7.182 -10.718Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 403.361 168.281Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -172.610 713.226Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -90.129 -2.291.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.006.873 -1.918.467Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.381.931 -933.205İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.381.931 -933.205Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -76.644 -156.357İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -76.644 -156.357Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 24.297 -252.916Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 408.176 -996.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 408.176 -996.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 505.194 542.694Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.505.029 -166.652İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.505.029 -166.652İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.064 44.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 16.480 -5.839Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 2.584 49.959Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.431.822 2.766.222YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.833.720 -3.993.149Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.833.720 -3.993.149Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 350.799 -50.417Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -5.184.519 -3.942.732FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI258.423 -124.561Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 278.871 -110.326Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 278.871 -110.326Ödenen Faiz23 -20.448 -14.235YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)856.525 -1.351.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 856.525 -1.351.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.620.349 2.927.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.476.874 1.576.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 9.476.874 8.620.349Ticari Alacaklar7 19.138.923 16.521.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 19.138.923 16.521.988Diğer Alacaklar8 156.856 158.469İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 156.856 158.469Stoklar9 1.269.513 1.293.810Peşin Ödenmiş Giderler10 1.101.667 931.123İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.101.667 931.123Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 54.945 54.945Diğer Dönen Varlıklar17 25.128 41.608İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 25.128 41.608ARA TOPLAM31.223.906 27.622.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.223.906 27.622.292DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 894.469 788.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 894.469 788.382Diğer Alacaklar8 85.880 39.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 85.880 39.380Maddi Duran Varlıklar11 3.745.348 4.015.673Diğer Maddi Duran Varlıklar11 3.745.348 4.015.673Kullanım Hakkı Varlıkları13 912.520 1.237.246Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 76.209.905 72.646.597Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 76.209.905 72.646.597Peşin Ödenmiş Giderler10 583.817 722.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 583.817 722.604Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.743.248 1.658.818TOPLAM DURAN VARLIKLAR84.175.187 81.108.700TOPLAM VARLIKLAR115.399.093 108.730.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.139.673 1.469.382İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.139.673 1.469.382Banka Kredileri6 1.564.947 888.948Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 574.726 580.434Diğer Finansal Yükümlülükler6 201.015 250.448Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 201.015 250.448Ticari Borçlar7 1.813.194 1.001.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.813.194 1.001.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.300.507 2.795.313Diğer Borçlar359.563 1.864.592İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 1.271.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 359.563 593.423Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.099.032 1.189.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.099.032 1.189.161Kısa Vadeli Karşılıklar836.373 759.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 276.435 329.831Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 559.938 429.175Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 28.357 25.773İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 28.357 25.773ARA TOPLAM9.777.714 9.355.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.777.714 9.355.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 395.205 737.192İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 395.205 737.192Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 395.205 737.192Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 899.208 792.774İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 899.208 792.774Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.148.213 1.042.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.148.213 1.042.688Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.843.150 1.931.330Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.285.776 4.503.984TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.063.490 13.859.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.335.603 94.871.675Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -557.771 -563.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -557.771 -563.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -557.771 -563.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.416.777 2.281.006Yasal Yedekler18 3.416.777 2.281.006Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları52.018.290 25.415.086Net Dönem Karı veya Zararı18 6.458.307 27.738.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.335.603 94.871.675TOPLAM KAYNAKLAR115.399.093 108.730.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 17.458.254 13.885.406Satışların Maliyeti19 -9.669.927 -7.826.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.788.327 6.059.393BRÜT KAR (ZARAR)7.788.327 6.059.393Genel Yönetim Giderleri20 -1.522.495 -1.397.770Pazarlama Giderleri20 -116.853 -109.613Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -4.749 -4.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 757.692 540.997Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -822.810 -611.664ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.079.112 4.477.343Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 329.615 16.936FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.408.727 4.494.279Finansman Gelirleri23 3.825 4.752Finansman Giderleri23 -125.842 -240.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.286.710 4.258.665Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 171.597 -785.785Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 171.597 -785.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.458.307 3.472.880DÖNEM KARI (ZARARI)6.458.307 3.472.880Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.458.307 3.472.880Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.608 402.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.621 474.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.013 -72.559Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.013 -72.559Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.608 402.374TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.462.915 3.875.254Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.462.915 3.875.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934233BIST