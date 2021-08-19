***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Transferler531.234 14.119.796 -14.651.030Dönem Karı (Zararı)11.197.205 11.197.205 11.197.205Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)382.954 382.954 382.954Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -400.554 2.281.006 25.415.086 11.197.205 78.492.743 78.492.743Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675Diğer Düzeltmeler-29.796Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.129.174 26.609.801 -27.738.975Dönem Karı (Zararı)14.444.248 14.444.248 14.444.248Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)105.154 105.154 105.154Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -458.238 3.410.180 51.995.091 14.444.248 109.391.281 109.391.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.274.596 7.281.490Dönem Karı (Zararı)14.444.248 11.197.205Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.444.248 11.197.205Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.132.830 2.933.894Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 3.900.047 3.214.757Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 894.995 566.852Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 894.995 566.852Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler330.752 766.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 185.853 287.494Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 144.899 478.866Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler613.015 230.194Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 43.121 77.536Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -11.667 -27.348Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 581.561 180.006Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -252.518 447.536Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -353.461 -2.291.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.302.482 -6.849.609Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -8.283.813 -5.819.997İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -8.283.813 -5.819.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -376.197 285.328İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -376.197 285.328Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -322.269 -1.142.302Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 382.138 -361.495İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 382.138 -361.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 809.519 256.415Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.520.562 -115.037İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.520.562 -115.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 8.702 47.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -21.381 17.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 30.083 30.321Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.274.596 7.281.490YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.124.071 -8.652.101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.124.071 -8.652.101Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 155.763 196Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -11.279.834 -8.652.297FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.385 -1.091.464Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 83.506 -1.013.928Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 83.506 -1.013.928Ödenen Faiz23 -43.121 -77.536YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -809.090 -2.462.075NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-809.090 -2.462.075DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.620.349 2.927.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.811.259 465.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.811.259 8.620.349Ticari Alacaklar7 23.891.831 16.521.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 23.891.831 16.521.988Diğer Alacaklar8 139.628 158.469İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 139.628 158.469Stoklar9 1.616.079 1.293.810Peşin Ödenmiş Giderler10 1.291.282 931.123İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.291.282 931.123Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 485 54.945Diğer Dönen Varlıklar17 62.989 41.608İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 62.989 41.608ARA TOPLAM34.813.553 27.622.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.813.553 27.622.292DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 727.691 788.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 727.691 788.382Diğer Alacaklar8 35.500 39.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 35.500 39.380Maddi Duran Varlıklar11 3.584.147 4.015.673Diğer Maddi Duran Varlıklar11 3.584.147 4.015.673Kullanım Hakkı Varlıkları13 858.611 1.237.246Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 80.680.782 72.646.597Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 80.680.782 72.646.597Peşin Ödenmiş Giderler10 815.822 722.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 815.822 722.604Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.078.216 1.658.818TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.780.769 81.108.700TOPLAM VARLIKLAR123.594.322 108.730.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.018.334 1.469.382İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.018.334 1.469.382Banka Kredileri6 1.401.327 888.948Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 617.007 580.434Diğer Finansal Yükümlülükler6 286.265 250.448Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 286.265 250.448Ticari Borçlar7 1.965.356 1.001.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.965.356 1.001.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.604.833 2.795.313Diğer Borçlar344.030 1.864.592İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 0 1.271.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 344.030 593.423Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 835.700 1.189.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 835.700 1.189.161Kısa Vadeli Karşılıklar837.787 759.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 263.713 329.831Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 574.074 429.175Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 55.856 25.773İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 55.856 25.773ARA TOPLAM9.948.161 9.355.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.948.161 9.355.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 235.929 737.192İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 235.929 737.192Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 235.929 737.192Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 731.237 792.774İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 731.237 792.774Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.189.504 1.042.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.189.504 1.042.688Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.098.210 1.931.330TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.254.880 4.503.984TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.203.041 13.859.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar109.391.281 94.871.675Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -458.238 -563.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -458.238 -563.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -458.238 -563.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.410.180 2.281.006Yasal Yedekler18 3.410.180 2.281.006Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 51.995.091 25.415.086Net Dönem Karı veya Zararı18 14.444.248 27.738.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR109.391.281 94.871.675TOPLAM KAYNAKLAR123.594.322 108.730.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 37.309.166 30.532.680 19.850.912 16.647.274Satışların Maliyeti19 -18.601.422 -13.918.706 -8.931.495 -6.092.693TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.707.744 16.613.974 10.919.417 10.554.581BRÜT KAR (ZARAR)18.707.744 16.613.974 10.919.417 10.554.581Genel Yönetim Giderleri20 -3.355.696 -3.353.666 -1.833.201 -1.955.896Pazarlama Giderleri20 -237.426 -634.978 -120.573 -525.365Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.535.949 -1.677.000 -1.531.200 -1.673.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.529.467 1.573.910 771.775 1.032.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.307.564 -762.638 -484.754 -150.974ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.800.576 11.759.602 7.721.464 7.282.259Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 629.364 40.790 299.749 23.854FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.429.940 11.800.392 8.021.213 7.306.113Finansman Gelirleri23 5.988 19.759 2.163 15.007Finansman Giderleri23 -225.236 -106.353 -99.394 134.013SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.210.692 11.713.798 7.923.982 7.455.133Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri233.556 -516.593 61.959 269.192Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri233.556 -516.593 61.959 269.192SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.444.248 11.197.205 7.985.941 7.724.325DÖNEM KARI (ZARARI)14.444.248 11.197.205 7.985.941 7.724.325Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.444.248 11.197.205 7.985.941 7.724.325Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar105.154 382.954 100.546 -19.420Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)131.969 452.011 126.348 -22.922Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.815 -69.057 -25.802 3.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-26.815 -69.057 -25.802 3.502Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.154 382.954 100.546 -19.420TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.549.402 11.580.159 8.086.487 7.704.905Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.549.402 11.580.159 8.086.487 7.704.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959573BIST