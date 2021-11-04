***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Transferler531.234 14.119.796 -14.651.030Dönem Karı (Zararı)17.621.267 17.621.267 17.621.267Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)112.200 112.200 112.200Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -671.308 2.281.006 25.415.086 17.621.267 84.646.051 84.646.051Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675Transferler1.129.174 26.609.801 -27.738.975Dönem Karı (Zararı)25.221.958 25.221.958 25.221.958Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)136.797 -29.795 107.002 107.002Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -426.595 3.410.180 51.995.092 25.221.958 120.200.635 120.200.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.169.170 15.501.883Dönem Karı (Zararı)25.221.958 17.621.267Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.221.958 17.621.267Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.268.417 4.132.866Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 6.025.745 5.215.524Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -100.000 150.450Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -100.000 150.450Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler876.019 358.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 425.950 340.333Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 450.069 18.144Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler698.077 68.964Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 54.607 38.131Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 647.094 9.475Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -3.624 21.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -231.424 631.256Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 0 -2.291.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.288.787 -6.172.250Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -37.856.868 -6.094.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -37.856.868 -6.094.056Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 -188.098 -457.123İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8,10 -188.098 -457.123Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 125.392 -1.280.817Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -707.867 -608.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -707.867 -608.568Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 827.821 331.367Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -1.466.342 1.912.325İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7,8 -1.466.342 1.912.325Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 26.935.657 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 41.518 24.622Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 9.997 -9.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 31.521 33.913Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.201.588 15.581.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -32.418 -80.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.308.950 -13.897.539Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.308.950 -13.897.539Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,13 -620.113 45.440Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -17.688.837 -13.942.979FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.238 393.886Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 152.280 432.017Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 152.280 432.017Ödenen Faiz23 -57.042 -38.131YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 1.955.458 1.998.230NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.955.458 1.998.230DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.620.349 2.927.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.575.807 4.926.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.575.807 8.620.349Ticari Alacaklar7 33.283.176 16.521.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 33.283.176 16.521.988Diğer Alacaklar8 172.876 158.469İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 172.876 158.469Stoklar9 1.168.418 1.293.810Peşin Ödenmiş Giderler10 1.234.714 931.123İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.234.714 931.123Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 26.552 54.945Diğer Dönen Varlıklar17 31.611 41.608İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 31.611 41.608ARA TOPLAM46.493.154 27.622.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.493.154 27.622.292DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 21.987.686 788.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 21.987.686 788.382Diğer Alacaklar8 35.500 39.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 35.500 39.380Maddi Duran Varlıklar11 3.862.899 4.015.673Diğer Maddi Duran Varlıklar11 3.862.899 4.015.673Kullanım Hakkı Varlıkları13 922.156 1.237.246Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 85.397.666 72.646.597Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 85.397.666 72.646.597Peşin Ödenmiş Giderler10 624.977 722.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 624.977 722.604Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.061.052 1.658.818TOPLAM DURAN VARLIKLAR114.891.936 81.108.700TOPLAM VARLIKLAR161.385.090 108.730.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.749.712 1.469.382İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 1.749.712 1.469.382Banka Kredileri6 1.450.630 888.948Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 299.082 580.434Diğer Finansal Yükümlülükler6 332.506 250.448Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 332.506 250.448Ticari Borçlar7 940.885 1.001.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 940.885 1.001.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.623.134 2.795.313Diğer Borçlar398.250 1.864.592İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 0 1.271.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 398.250 593.423Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.738.594 1.189.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.738.594 1.189.161Kısa Vadeli Karşılıklar1.235.302 759.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 356.058 329.831Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 879.244 429.175Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 57.294 25.773İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 57.294 25.773ARA TOPLAM15.075.677 9.355.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.075.677 9.355.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 527.084 737.192İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 527.084 737.192Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 527.084 737.192Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 22.178.998 792.774İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 22.178.998 792.774Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.300.556 1.042.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.300.556 1.042.688Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.102.140 1.931.330TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.108.778 4.503.984TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.184.455 13.859.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.200.635 94.871.675Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -426.595 -563.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-426.595 -563.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -426.595 -563.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.410.180 2.281.006Yasal Yedekler18 3.410.180 2.281.006Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 51.995.092 25.415.086Net Dönem Karı veya Zararı18 25.221.958 27.738.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR120.200.635 94.871.675TOPLAM KAYNAKLAR161.385.090 108.730.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 60.299.403 45.186.082 22.990.237 14.653.402Satışların Maliyeti19 -28.567.046 -21.232.041 -9.965.624 -7.313.335TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.732.357 23.954.041 13.024.613 7.340.067BRÜT KAR (ZARAR)31.732.357 23.954.041 13.024.613 7.340.067Genel Yönetim Giderleri20 -5.058.969 -4.834.752 -1.703.273 -1.481.086Pazarlama Giderleri20 -418.707 -748.758 -181.281 -113.780Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -3.095.609 -2.744.522 -1.559.660 -1.067.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.509.201 2.907.201 979.734 1.333.291Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.229.324 -132.016 78.240 630.622ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.438.949 18.401.194 10.638.373 6.641.592Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 822.294 66.375 192.930 25.585FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.261.243 18.467.569 10.831.303 6.667.177Finansman Gelirleri23 7.654 43.315 1.666 23.556Finansman Giderleri23 -251.003 -238.128 -25.767 -131.775SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.017.894 18.272.756 10.807.202 6.558.958Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 204.064 -651.489 -29.492 -134.896Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 204.064 -651.489 -29.492 -134.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.221.958 17.621.267 10.777.710 6.424.062DÖNEM KARI (ZARARI)25.221.958 17.621.267 10.777.710 6.424.062Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.221.958 17.621.267 10.777.710 6.424.062Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar109.437 112.200 4.283 -290.174Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)136.797 132.433 4.828 -342.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-27.360 -20.233 -545 52.326Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-27.360 -20.233 -545 52.326Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.437 112.200 4.283 -290.174TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.331.395 17.733.467 10.781.993 6.133.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.331.395 17.733.467 10.781.993 6.133.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974849BIST