***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor
17.02.2022 18:16
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584
Transferler
531.234 14.119.796 -14.651.030
Dönem Karı (Zararı)
27.738.975 27.738.975 27.738.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
220.116 220.116 220.116
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675
Transferler
1.129.174 26.609.801 -27.738.975
Dönem Karı (Zararı)
37.543.277 37.543.277 37.543.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.119 -246.956 -314.075 -314.075
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 -630.511 3.410.180 51.777.931 37.543.277 132.100.877 132.100.877
Sunum Para Birimi m)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.032.198 26.118.733
Dönem Karı (Zararı)
37.543.277 27.738.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.543.277 27.738.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.623.090 7.897.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 8.533.436 7.147.271
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 150.222 -321.007
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 150.222 -321.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
923.360 276.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 692.715 431.270
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 230.645 -154.970
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
852.294 123.342
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 72.405 72.516
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 787.057 64.846
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -7.168 -14.020
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -589.266 671.423
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-246.956 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.120.531 -9.437.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -59.341.928 -9.404.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -59.341.928 -9.404.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -238.117 -146.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -238.117 -146.594
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 764.700 -771.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.577.447 -352.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.577.447 -352.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 907.345 323.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.344.686 1.213.251
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.344.686 1.213.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 41.554.708 -299.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -143.882 -15.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 41.698.590 -284.097
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.045.836 26.198.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -13.638 -80.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.196.326 -20.324.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.737.764 -19.955.196
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.484.703 -211.610
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -26.253.061 -19.743.586
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-458.562 -369.535
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.070.591 -101.552
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 1.142.996 -29.036
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 1.142.996 -29.036
Ödenen Faiz
23 -72.405 -72.516
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 3.906.463 5.692.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 3.906.463 5.692.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.620.349 2.927.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.526.812 8.620.349
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.526.812 8.620.349
Ticari Alacaklar
7 42.608.057 16.521.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 42.608.057 16.521.988
Diğer Alacaklar
8 155.906 158.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 155.906 158.469
Stoklar
9 529.110 1.293.810
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.421.694 931.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.421.694 931.123
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 485 54.945
Diğer Dönen Varlıklar
17 185.490 41.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 185.490 41.608
ARA TOPLAM
57.427.554 27.622.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.427.554 27.622.292
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 33.106.962 788.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.106.962 788.382
Diğer Alacaklar
8 35.500 39.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 35.500 39.380
Maddi Duran Varlıklar
11 4.384.780 4.015.673
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 4.384.780 4.015.673
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.148.085 1.237.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 92.029.541 72.646.597
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 92.029.541 72.646.597
Peşin Ödenmiş Giderler
10 531.053 722.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 531.053 722.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.241.902 1.658.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.477.823 81.108.700
TOPLAM VARLIKLAR
190.905.377 108.730.992
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.026.536 1.469.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.026.536 1.469.382
Banka Kredileri
6 1.414.258 888.948
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 612.278 580.434
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 713.815 250.448
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 713.815 250.448
Ticari Borçlar
7 2.571.937 1.001.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.571.937 1.001.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.702.658 2.795.313
Diğer Borçlar
519.906 1.864.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 11.690