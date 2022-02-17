***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Transferler531.234 14.119.796 -14.651.030Dönem Karı (Zararı)27.738.975 27.738.975 27.738.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)220.116 220.116 220.116Dönem Sonu Bakiyeler19 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675Transferler1.129.174 26.609.801 -27.738.975Dönem Karı (Zararı)37.543.277 37.543.277 37.543.277Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-67.119 -246.956 -314.075 -314.075Dönem Sonu Bakiyeler19 40.000.000 -630.511 3.410.180 51.777.931 37.543.277 132.100.877 132.100.877Sunum Para Birimi m)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.032.198 26.118.733Dönem Karı (Zararı)37.543.277 27.738.975Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.543.277 27.738.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.623.090 7.897.329Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 8.533.436 7.147.271Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 150.222 -321.007Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 150.222 -321.007Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler923.360 276.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 692.715 431.270Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 230.645 -154.970Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler852.294 123.342Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 72.405 72.516Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 787.057 64.846Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -7.168 -14.020Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -589.266 671.423Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-246.956 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.120.531 -9.437.571Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -59.341.928 -9.404.039İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -59.341.928 -9.404.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -238.117 -146.594İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -238.117 -146.594Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 764.700 -771.194Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.577.447 -352.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.577.447 -352.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 907.345 323.712Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.344.686 1.213.251İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.344.686 1.213.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 41.554.708 -299.949Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -143.882 -15.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 41.698.590 -284.097Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.045.836 26.198.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -13.638 -80.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.196.326 -20.324.731Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.737.764 -19.955.196Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.484.703 -211.610Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -26.253.061 -19.743.586Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-458.562 -369.535FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.070.591 -101.552Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 1.142.996 -29.036Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 1.142.996 -29.036Ödenen Faiz23 -72.405 -72.516YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 3.906.463 5.692.450NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 3.906.463 5.692.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.620.349 2.927.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.526.812 8.620.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.526.812 8.620.349Ticari Alacaklar7 42.608.057 16.521.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 42.608.057 16.521.988Diğer Alacaklar8 155.906 158.469İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 155.906 158.469Stoklar9 529.110 1.293.810Peşin Ödenmiş Giderler10 1.421.694 931.123İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.421.694 931.123Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 485 54.945Diğer Dönen Varlıklar17 185.490 41.608İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 185.490 41.608ARA TOPLAM57.427.554 27.622.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.427.554 27.622.292DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 33.106.962 788.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 33.106.962 788.382Diğer Alacaklar8 35.500 39.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 35.500 39.380Maddi Duran Varlıklar11 4.384.780 4.015.673Diğer Maddi Duran Varlıklar11 4.384.780 4.015.673Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.148.085 1.237.246Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 92.029.541 72.646.597Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 92.029.541 72.646.597Peşin Ödenmiş Giderler10 531.053 722.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 531.053 722.604Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.241.902 1.658.818TOPLAM DURAN VARLIKLAR133.477.823 81.108.700TOPLAM VARLIKLAR190.905.377 108.730.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.026.536 1.469.382İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.026.536 1.469.382Banka Kredileri6 1.414.258 888.948Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 612.278 580.434Diğer Finansal Yükümlülükler6 713.815 250.448Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 713.815 250.448Ticari Borçlar7 2.571.937 1.001.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.571.937 1.001.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.702.658 2.795.313Diğer Borçlar519.906 1.864.592İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 11.690