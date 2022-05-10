***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675Transferler1.135.771 26.603.204 -27.738.975Dönem Karı (Zararı)6.458.307 6.458.307 6.458.307Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.621 5.621 5.621Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -557.771 3.416.777 52.018.290 6.458.307 101.335.603 101.335.603Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -630.511 3.410.180 51.777.932 37.543.277 132.100.878 132.100.878Transferler2.142.591 35.400.686 -37.543.277Dönem Karı (Zararı)7.139.254 7.139.254 7.139.254Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.426.594 1.426.594 1.426.594Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 796.083 5.552.771 87.178.618 7.139.254 140.666.726 140.666.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.973.919 5.431.822Dönem Karı (Zararı)7.139.254 6.458.307Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.139.254 6.458.307Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.024.356 2.980.388Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 2.947.252 1.971.896Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 9.399 666.091Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 9.399 666.091Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.286.743 188.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.204.143 57.750Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 82.600 130.763Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.694.946 416.627Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 1.225.367 20.448Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 475.728 -7.182Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -6.149 403.361Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 86.016 -172.610Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 0 -90.129İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.189.691 -4.006.873Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.882.567 -3.381.931İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -7.882.567 -3.381.931Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 280.651 -76.644İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 280.651 -76.644Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -17.504 24.297Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.519.782 408.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.519.782 408.176Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 1.766.893 505.194Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -212.291 -1.505.029İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -212.291 -1.505.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 7.394.909 19.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 64.379 16.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 7.330.530 2.584Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.973.919 5.431.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.088.748 -4.833.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.088.748 -4.833.720Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -12.115 350.799Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -13.076.633 -5.184.519FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-930.347 258.423Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -920.948 278.871Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -920.948 278.871Ödenen Faiz23 -9.399 -20.448YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -2.045.176 856.525NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -2.045.176 856.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.526.812 8.620.349DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.481.636 9.476.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.481.636 12.526.812Ticari Alacaklar7 47.372.762 42.608.057İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 47.372.762 42.608.057Diğer Alacaklar8 144.054 155.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 144.054 155.906Stoklar9 546.614 529.110Peşin Ödenmiş Giderler10 1.683.948 1.421.694İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.683.948 1.421.694Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 485 485Diğer Dönen Varlıklar17 121.111 185.490İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 121.111 185.490ARA TOPLAM60.350.610 57.427.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.350.610 57.427.554DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 36.148.373 33.106.962İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 36.148.373 33.106.962Diğer Alacaklar8 35.500 35.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 35.500 35.500Maddi Duran Varlıklar11 4.067.666 4.384.780Diğer Maddi Duran Varlıklar4.384.780Kullanım Hakkı Varlıkları13 443.252 1.148.085Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 103.192.984 92.029.541Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 103.192.984 92.029.541Peşin Ödenmiş Giderler10 0 531.053İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 531.053Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.457.628 2.241.902TOPLAM DURAN VARLIKLAR146.345.403 133.477.823TOPLAM VARLIKLAR206.696.013 190.905.377KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 693.517 2.026.536İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 693.517 2.026.536Banka Kredileri6 159.126 1.414.258Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 534.391 612.278Diğer Finansal Yükümlülükler6 1.225.174 713.815Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 1.225.174 713.815Ticari Borçlar7 1.277.522 2.571.937İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.277.522 2.571.937Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 5.469.551 3.702.658Diğer Borçlar307.615 519.906İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 0 11.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 307.615 508.216Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.663.445 10.344.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.663.445 10.344.000Kısa Vadeli Karşılıklar1.494.847 1.016.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 359.299 356.730Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.135.548 659.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler190.470 253.059İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 190.470 253.059ARA TOPLAM25.322.141 21.148.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.322.141 21.148.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 760.379 859.667İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 760.379 859.667Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 760.379 859.667Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 36.182.912 33.109.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 36.182.912 33.109.239Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.523.541 1.748.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.523.541 1.748.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.240.314 1.938.572TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.707.146 37.656.039TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.029.287 58.804.500ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.666.726 132.100.877Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 796.083 -630.511Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 796.083 -630.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 796.083 -630.511Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.552.771 3.410.180Yasal Yedekler18 5.552.771 3.410.180Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları87.178.618 51.777.931Net Dönem Karı veya Zararı18 7.139.254 37.543.277TOPLAM ÖZKAYNAKLAR140.666.726 132.100.877TOPLAM KAYNAKLAR206.696.013 190.905.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 22.444.930 17.458.254Satışların Maliyeti19 -10.793.594 -9.669.927TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.651.336 7.788.327BRÜT KAR (ZARAR)11.651.336 7.788.327Genel Yönetim Giderleri20 -4.014.331 -1.522.495Pazarlama Giderleri20 -201.373 -116.853Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 0 -4.749Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.544.300 757.692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.379.246 -822.810ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.600.686 6.079.112Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 150.349 329.615FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.751.035 6.408.727Finansman Gelirleri23 247.716 3.825Finansman Giderleri23 -488.162 -125.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.510.589 6.286.710Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -371.335 171.597Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -371.335 171.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.139.254 6.458.307DÖNEM KARI (ZARARI)7.139.254 6.458.307Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.139.254 6.458.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.141.275 4.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.426.594 5.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-285.319 -1.013Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-285.319 -1.013Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.141.275 4.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.280.529 6.462.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.280.529 6.462.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028547BIST