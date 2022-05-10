***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor
10.05.2022 18:24
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675
Transferler
1.135.771 26.603.204 -27.738.975
Dönem Karı (Zararı)
6.458.307 6.458.307 6.458.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.621 5.621 5.621
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -557.771 3.416.777 52.018.290 6.458.307 101.335.603 101.335.603
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -630.511 3.410.180 51.777.932 37.543.277 132.100.878 132.100.878
Transferler
2.142.591 35.400.686 -37.543.277
Dönem Karı (Zararı)
7.139.254 7.139.254 7.139.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.426.594 1.426.594 1.426.594
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 796.083 5.552.771 87.178.618 7.139.254 140.666.726 140.666.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.973.919 5.431.822
Dönem Karı (Zararı)
7.139.254 6.458.307
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.139.254 6.458.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.024.356 2.980.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 2.947.252 1.971.896
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 9.399 666.091
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.399 666.091
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.286.743 188.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.204.143 57.750
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 82.600 130.763
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.694.946 416.627
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.225.367 20.448
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 475.728 -7.182
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -6.149 403.361
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 86.016 -172.610
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 0 -90.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.189.691 -4.006.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.882.567 -3.381.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.882.567 -3.381.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 280.651 -76.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 280.651 -76.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -17.504 24.297
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.519.782 408.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.519.782 408.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 1.766.893 505.194
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -212.291 -1.505.029
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -212.291 -1.505.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 7.394.909 19.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 64.379 16.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 7.330.530 2.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.973.919 5.431.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.088.748 -4.833.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.088.748 -4.833.720
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.115 350.799
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.076.633 -5.184.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-930.347 258.423
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -920.948 278.871
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -920.948 278.871
Ödenen Faiz
23 -9.399 -20.448
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -2.045.176 856.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -2.045.176 856.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.526.812 8.620.349
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.481.636 9.476.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.481.636 12.526.812
Ticari Alacaklar
7 47.372.762 42.608.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 47.372.762 42.608.057
Diğer Alacaklar
8 144.054 155.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 144.054 155.906
Stoklar
9 546.614 529.110
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.683.948 1.421.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.683.948 1.421.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 485 485
Diğer Dönen Varlıklar
17 121.111 185.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 121.111 185.490
ARA TOPLAM
60.350.610 57.427.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.350.610 57.427.554
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 36.148.373 33.106.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.148.373 33.106.962
Diğer Alacaklar
8 35.500 35.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 35.500 35.500
Maddi Duran Varlıklar
11 4.067.666 4.384.780
Diğer Maddi Duran Varlıklar
4.384.780
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 443.252 1.148.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 103.192.984 92.029.541
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 103.192.984 92.029.541
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 531.053
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 531.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.457.628 2.241.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.345.403 133.477.823
TOPLAM VARLIKLAR
206.696.013 190.905.377
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 693.517 2.026.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 693.517 2.026.536
Banka Kredileri
6 159.126 1.414.258
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 534.391 612.278
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 1.225.174 713.815
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 1.225.174 713.815
Ticari Borçlar
7 1.277.522 2.571.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.277.522 2.571.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.469.551 3.702.658
Diğer Borçlar
307.615 519.906
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 0 11.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 307.615 508.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.663.445 10.344.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.663.445 10.344.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.494.847 1.016.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 359.299 356.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.135.548 659.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
190.470 253.059
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 190.470 253.059
ARA TOPLAM
25.322.141 21.148.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.322.141 21.148.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 760.379 859.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 760.379 859.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 760.379 859.667
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 36.182.912 33.109.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 36.182.912 33.109.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.523.541 1.748.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.523.541 1.748.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.240.314 1.938.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.707.146 37.656.039
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.029.287 58.804.500
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.666.726 132.100.877
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 796.083 -630.511
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 796.083 -630.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 796.083 -630.511
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.552.771 3.410.180
Yasal Yedekler
18 5.552.771 3.410.180
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
87.178.618 51.777.931
Net Dönem Karı veya Zararı
18 7.139.254 37.543.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.666.726 132.100.877
TOPLAM KAYNAKLAR
206.696.013 190.905.377
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 22.444.930 17.458.254
Satışların Maliyeti
19 -10.793.594 -9.669.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.651.336 7.788.327
BRÜT KAR (ZARAR)
11.651.336 7.788.327
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.014.331 -1.522.495
Pazarlama Giderleri
20 -201.373 -116.853
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 0 -4.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.544.300 757.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.379.246 -822.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.600.686 6.079.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 150.349 329.615
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.751.035 6.408.727
Finansman Gelirleri
23 247.716 3.825
Finansman Giderleri
23 -488.162 -125.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.510.589 6.286.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -371.335 171.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -371.335 171.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.139.254 6.458.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.139.254 6.458.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.139.254 6.458.307
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.141.275 4.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.426.594 5.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-285.319 -1.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-285.319 -1.013
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.141.275 4.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.280.529 6.462.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.280.529 6.462.915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028547
BIST