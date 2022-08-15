***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675Diğer Düzeltmeler-29.796 -29.796 -29.796Transferler1.129.174 26.609.801 -27.738.975Dönem Karı (Zararı)14.444.248 14.444.248 14.444.248Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)105.154 105.154 105.154Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -458.238 3.410.180 51.995.091 14.444.248 109.391.281 109.391.281Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -630.511 3.410.180 51.777.932 37.543.277 132.100.878 132.100.878Transferler2.142.591 35.400.686 -37.543.277Dönem Karı (Zararı)12.266.963 12.266.963 12.266.963Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.012.076 -1.012.076 -1.012.076Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -1.642.587 5.552.771 87.178.618 12.266.963 143.355.765 143.355.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.291.576 10.274.596Dönem Karı (Zararı)12.266.963 14.444.248Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.266.963 14.444.248Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.248.814 5.132.830Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 5.350.800 3.900.047Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 94.352 894.995Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 94.352 894.995Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.381.381 330.752Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 585.802 185.853Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 795.579 144.899Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.022.191 613.015Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 0 43.121Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -2.563 -11.667Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 1.024.754 581.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -251.334 -252.518Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 13.651.424 -353.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.224.201 -9.302.482Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.959.950 -8.283.813İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.959.950 -8.283.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.199.399 -376.197İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.199.399 -376.197Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -82.832 -322.269Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.970.092 382.138İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.970.092 382.138Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 1.767.262 809.519Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -36.690 -1.520.562İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -36.690 -1.520.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 257.500 8.702Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -47.661 -21.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 305.161 30.083Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.291.576 10.274.596YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.329.501 -11.124.071Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.329.501 -11.124.071Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -151.843 155.763Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -24.177.658 -11.279.834FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.023.428 40.385Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.023.428 83.506Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.023.428 83.506Ödenen Faiz23 0 -43.121YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -4.061.353 -809.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.061.353 -809.090DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.526.812 8.620.349DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.465.459 7.811.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.465.459 12.526.812Ticari Alacaklar7 44.379.638 42.608.057İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 44.379.638 42.608.057Diğer Alacaklar8 135.752 155.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 135.752 155.906Stoklar9 611.942 529.110Peşin Ödenmiş Giderler10 3.172.786 1.421.694İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.172.786 1.421.694Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 485Diğer Dönen Varlıklar17 233.151 185.490İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 233.151 185.490ARA TOPLAM56.998.728 57.427.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.998.728 57.427.554DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 41.203.542 33.106.962İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 41.203.542 33.106.962Diğer Alacaklar8 35.500 35.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 35.500 35.500Maddi Duran Varlıklar11 3.890.374 4.384.780Diğer Maddi Duran Varlıklar11 3.890.374 4.384.780Kullanım Hakkı Varlıkları13 414.253 1.148.085Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 112.236.480 92.029.541Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 112.236.480 92.029.541Peşin Ödenmiş Giderler10 0 531.053İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 531.053Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.912.618 2.241.902TOPLAM DURAN VARLIKLAR160.692.767 133.477.823TOPLAM VARLIKLAR217.691.495 190.905.377KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 772.238 2.026.536İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 772.238 2.026.536Banka Kredileri6 40.756 1.414.258Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 731.482 612.278Diğer Finansal Yükümlülükler6 1.388.937 713.815Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 1.388.937 713.815Ticari Borçlar7 626.600 2.571.937İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 626.600 2.571.937Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 5.469.919 3.702.658Diğer Borçlar483.216 519.906İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 0 11.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 483.216 508.216Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.898.892 10.344.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.898.892 10.344.000Kısa Vadeli Karşılıklar1.921.924 1.016.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 466.525 356.730Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.455.399 659.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler558.220 253.059İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 558.220 253.059ARA TOPLAM27.119.946 21.148.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.119.946 21.148.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 415.415 859.667İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 415.415 859.667Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 415.415 859.667Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 41.205.771 33.109.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 41.205.771 33.109.239Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.236.644 1.748.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.236.644 1.748.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.357.954 1.938.572TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.215.784 37.656.039TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER74.335.730 58.804.500ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.355.765 132.100.877Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -1.642.587 -630.511Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.642.587 -630.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.642.587 -630.511Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.552.771 3.410.180Yasal Yedekler18 5.552.771 3.410.180Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları87.178.618 51.777.931Net Dönem Karı veya Zararı18 12.266.963 37.543.277TOPLAM ÖZKAYNAKLAR143.355.765 132.100.877TOPLAM KAYNAKLAR217.691.495 190.905.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 44.665.394 37.309.166 26.264.288 19.850.912Satışların Maliyeti19 -27.183.519 -18.601.422 -16.389.925 -8.931.495TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.481.875 18.707.744 9.874.363 10.919.417BRÜT KAR (ZARAR)17.481.875 18.707.744 9.874.363 10.919.417Genel Yönetim Giderleri20 -6.257.590 -3.355.696 -2.243.259 -1.833.201Pazarlama Giderleri20 -554.351 -237.426 -352.978 -120.573Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -122.700 -1.535.949 -122.700 -1.531.200Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.812.969 1.529.467 1.268.669 771.775Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.533.872 -1.307.564 -154.626 -484.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.826.331 13.800.576 8.269.469 7.721.464Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 174.218 629.364 23.869 299.749FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.000.549 14.429.940 8.293.338 8.021.213Finansman Gelirleri23 311.376 5.988 63.660 2.163Finansman Giderleri23 -498.711 -225.236 -10.549 -99.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.813.214 14.210.692 8.346.449 7.923.982Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri453.749 233.556 825.084 61.959Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 453.749 233.556 825.084 61.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.266.963 14.444.248 9.171.533 7.985.941DÖNEM KARI (ZARARI)12.266.963 14.444.248 9.171.533 7.985.941Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.266.963 14.444.248 9.171.533 7.985.941Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.012.076 105.154 -2.153.351 100.546Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.254.021 131.969 -2.216.490 126.348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler241.945 -26.815 63.139 -25.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi241.945 -26.815 63.139 -25.802Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.012.076 105.154 -2.153.351 100.546TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.254.887 14.549.402 7.018.182 8.086.487Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.254.887 14.549.402 7.018.182 8.086.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055641BIST