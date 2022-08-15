***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor
15.08.2022 19:45
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675
Diğer Düzeltmeler
-29.796 -29.796 -29.796
Transferler
1.129.174 26.609.801 -27.738.975
Dönem Karı (Zararı)
14.444.248 14.444.248 14.444.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
105.154 105.154 105.154
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -458.238 3.410.180 51.995.091 14.444.248 109.391.281 109.391.281
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -630.511 3.410.180 51.777.932 37.543.277 132.100.878 132.100.878
Transferler
2.142.591 35.400.686 -37.543.277
Dönem Karı (Zararı)
12.266.963 12.266.963 12.266.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.012.076 -1.012.076 -1.012.076
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -1.642.587 5.552.771 87.178.618 12.266.963 143.355.765 143.355.765
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.291.576 10.274.596
Dönem Karı (Zararı)
12.266.963 14.444.248
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.266.963 14.444.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.248.814 5.132.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 5.350.800 3.900.047
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 94.352 894.995
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 94.352 894.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.381.381 330.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 585.802 185.853
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 795.579 144.899
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.022.191 613.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 0 43.121
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.563 -11.667
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 1.024.754 581.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -251.334 -252.518
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 13.651.424 -353.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.224.201 -9.302.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.959.950 -8.283.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.959.950 -8.283.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.199.399 -376.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.199.399 -376.197
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -82.832 -322.269
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.970.092 382.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.970.092 382.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 1.767.262 809.519
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -36.690 -1.520.562
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -36.690 -1.520.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 257.500 8.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -47.661 -21.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 305.161 30.083
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.291.576 10.274.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.329.501 -11.124.071
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.329.501 -11.124.071
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -151.843 155.763
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -24.177.658 -11.279.834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.023.428 40.385
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.023.428 83.506
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.023.428 83.506
Ödenen Faiz
23 0 -43.121
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -4.061.353 -809.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.061.353 -809.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.526.812 8.620.349
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.465.459 7.811.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.465.459 12.526.812
Ticari Alacaklar
7 44.379.638 42.608.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 44.379.638 42.608.057
Diğer Alacaklar
8 135.752 155.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 135.752 155.906
Stoklar
9 611.942 529.110
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.172.786 1.421.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.172.786 1.421.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 485
Diğer Dönen Varlıklar
17 233.151 185.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 233.151 185.490
ARA TOPLAM
56.998.728 57.427.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.998.728 57.427.554
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 41.203.542 33.106.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 41.203.542 33.106.962
Diğer Alacaklar
8 35.500 35.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 35.500 35.500
Maddi Duran Varlıklar
11 3.890.374 4.384.780
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 3.890.374 4.384.780
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 414.253 1.148.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 112.236.480 92.029.541
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 112.236.480 92.029.541
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 531.053
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 531.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.912.618 2.241.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.692.767 133.477.823
TOPLAM VARLIKLAR
217.691.495 190.905.377
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 772.238 2.026.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 772.238 2.026.536
Banka Kredileri
6 40.756 1.414.258
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 731.482 612.278
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 1.388.937 713.815
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 1.388.937 713.815
Ticari Borçlar
7 626.600 2.571.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 626.600 2.571.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.469.919 3.702.658
Diğer Borçlar
483.216 519.906
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 0 11.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 483.216 508.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.898.892 10.344.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.898.892 10.344.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.921.924 1.016.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 466.525 356.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.455.399 659.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
558.220 253.059
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 558.220 253.059
ARA TOPLAM
27.119.946 21.148.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.119.946 21.148.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 415.415 859.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 415.415 859.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 415.415 859.667
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 41.205.771 33.109.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 41.205.771 33.109.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.236.644 1.748.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.236.644 1.748.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.357.954 1.938.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.215.784 37.656.039
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.335.730 58.804.500
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
143.355.765 132.100.877
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -1.642.587 -630.511
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.642.587 -630.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.642.587 -630.511
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.552.771 3.410.180
Yasal Yedekler
18 5.552.771 3.410.180
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
87.178.618 51.777.931
Net Dönem Karı veya Zararı
18 12.266.963 37.543.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.355.765 132.100.877
TOPLAM KAYNAKLAR
217.691.495 190.905.377
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 44.665.394 37.309.166 26.264.288 19.850.912
Satışların Maliyeti
19 -27.183.519 -18.601.422 -16.389.925 -8.931.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.481.875 18.707.744 9.874.363 10.919.417
BRÜT KAR (ZARAR)
17.481.875 18.707.744 9.874.363 10.919.417
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.257.590 -3.355.696 -2.243.259 -1.833.201
Pazarlama Giderleri
20 -554.351 -237.426 -352.978 -120.573
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -122.700 -1.535.949 -122.700 -1.531.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.812.969 1.529.467 1.268.669 771.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.533.872 -1.307.564 -154.626 -484.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.826.331 13.800.576 8.269.469 7.721.464
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 174.218 629.364 23.869 299.749
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.000.549 14.429.940 8.293.338 8.021.213
Finansman Gelirleri
23 311.376 5.988 63.660 2.163
Finansman Giderleri
23 -498.711 -225.236 -10.549 -99.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.813.214 14.210.692 8.346.449 7.923.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
453.749 233.556 825.084 61.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 453.749 233.556 825.084 61.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.266.963 14.444.248 9.171.533 7.985.941
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.266.963 14.444.248 9.171.533 7.985.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.266.963 14.444.248 9.171.533 7.985.941
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.012.076 105.154 -2.153.351 100.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.254.021 131.969 -2.216.490 126.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
241.945 -26.815 63.139 -25.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
241.945 -26.815 63.139 -25.802
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.012.076 105.154 -2.153.351 100.546
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.254.887 14.549.402 7.018.182 8.086.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.254.887 14.549.402 7.018.182 8.086.487
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055641
BIST