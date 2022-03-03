***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2022 18:10
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 03.03.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi edilmesi,
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
11 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2022 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000,00 TL'den 400.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,
14 - 2021 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Davet_Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 3 2021_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Ticaret_ Bakanlığı_ve_SPK_Onaylı_Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 2021_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 Salı günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006963
BIST