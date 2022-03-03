***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 03.03.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi edilmesi,4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,5 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,11 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2022 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000,00 TL'den 400.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,14 - 2021 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,17 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Davet_Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2021_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Gündem.pdf - İlan MetniEK: 3 2021_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Ticaret_ Bakanlığı_ve_SPK_Onaylı_Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 2021_Yılı_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 Salı günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006963BIST