***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.06.2022 18:12
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.06.2022
Genel Kurul Tarihi 04.07.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mahallesi 1445 Sokak No:2B / 18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Davet_Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Esas_Sözleşme_Tadil_ Metni_2022_04_29.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Amendent_on_articles_of_association_2022_04_29.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036784
BIST