***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.06.2022Genel Kurul Tarihi 04.07.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.07.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mahallesi 1445 Sokak No:2B / 18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Davet_Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Esas_Sözleşme_Tadil_ Metni_2022_04_29.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 Amendent_on_articles_of_association_2022_04_29.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Saygılarımızla,Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı2022_07_04.pdf - TutanakEK: 2 Hazır_Bulunanlar_Listesi_2022_07_04.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041305BIST