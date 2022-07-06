***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2022 18:13
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.06.2022
Genel Kurul Tarihi 04.07.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mahallesi 1445 Sokak No:2B / 18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Davet_Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Olağanüstü_Genel_Kurul_Toplantısı_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Esas_Sözleşme_Tadil_ Metni_2022_04_29.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Amendent_on_articles_of_association_2022_04_29.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
Saygılarımızla,
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.07.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı2022_07_04.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır_Bulunanlar_Listesi_2022_07_04.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.07.2022 tarihinde yapılan, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 06 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilerek, 06 Temmuz 2022 tarih ve 10614 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042374
BIST