***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
30.06.2020 09:52
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.06.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması (Genel) bildiriminin ilgili şablondan tekrar gönderilmesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) seri numaralı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır: Şirketimiz paylarına dair yurt dışından gelen görüşme talepleri üzerine stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalandığı, olası işlemin henüz belirsiz olması ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak, kamuya açıklanmasının ertelenmesine dair Yönetim Kurulu Kararı alındığı ve Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı 04.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması (ÖDA) ile belirtilmişti. Bu kapsamda, açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu durumun hala belirsiz olması ve bahse konu firmalarla gizlilik anlaşmalarının bulunması nedeniyle olası işleme konu danışmanlık firması ile görüşme talebi yapan firma unvanları 04.06.2020 tarihli ÖDA içerisinde belirtilmemişti. Ancak, Şirketimiz açıklaması sonrasında çıkan söylentiler doğrultusunda, 04.06.2020 tarihli ÖDA'ya konu danışmanlık firmasının Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. ve stratejik ortaklık ile finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla görüşme yapılan firmanın İtalya merkezli GPI S.p.A şirketinin olduğunun açıklanması ihtiyacı doğmuştur. Şu ana kadar herhangi bir gelişme bulunmamakta olup bahse konu durum belirsizliğini korumaktadır. Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853401
BIST
11:11116.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 743,48
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
11:116,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:117,6983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7159
En Düşük
7,6807
11:11390,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 390,67
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|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|10.947.039
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.429.640
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|8.910.978
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.057.431
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,82
|45.906.399
|% 9,64
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|ULAS
|6,08
|2.727.661
|% -5,30
|
|DAGI
|5,72
|2.335.813
|% -4,98
|
|TSPOR
|7,25
|170.994.645
|% -4,48
|
|GARAN
|8,56
|408.883.653
|% 0,35
|
|ASELS
|32,66
|279.972.502
|% 1,87
|
|KRDMD
|3,14
|239.989.937
|% 0,64
|
|AKBNK
|6,15
|219.181.801
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,95
|207.234.701
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,95
|207.234.701
|% 1,56
|
|ADESE
|1,94
|170.627.584
|% 6,01
|
|KRDMD
|3,14
|239.989.937
|% 0,64
|
|TSKB
|1,32
|95.561.087
|% 1,54
|
|ODAS
|2,47
|152.010.801
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3959
|8,4380
|% -0,13
|
|Frank
|7,1702
|7,2134
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-1,37
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.550
|-0,60
|
|Tam
|2.605
|2.617
|-0,70
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|-0,40
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|-0,55
|
Seans Raporu
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