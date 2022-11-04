***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
04.11.2022 18:39
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020 / 30.06.2020 / 01.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır:
Şirketimiz tarafından 04.06.2020 , 30.06.2020, 01.07.2020 tarihlerinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamalarımızda Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı belirtilmiş ve bu güne kadar herhangi bir gelişme olmamıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.11.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda bu konuyu değerlendirmiş ve İtalya merkezli GPI S.p.A. şirketi ile başlamış olan ama gelişme katedilemeyen bu sürecin şirketimizce sonlandırılmasına ve ilgili firmanın da bilgilendirilerek konunun kapatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076973
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,5677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0470
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5049
18:0518,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3624
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5401
En Düşük
18,1324
18:051.003,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 27,79
|Açılış
|: 1.003,65
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.004,49
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5648
|18,5677
|% -0,25
|
|Euro
|18,4688
|18,5401
|% 1,99
|
|Sterlin
|21,0446
|21,1502
|% 1,63
|
|Frank
|18,5918
|18,7038
|% 1,64
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.682
|51,51
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|28,24
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.697
|6.795
|161,00
|
|Yarım
|3.263
|3.324
|80,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.662
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,87
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,78
|
|B. Petrol
|98,55
|98,55
|3,88
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem