***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2020 / 30.06.2020 / 01.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır:Şirketimiz tarafından 04.06.2020 , 30.06.2020, 01.07.2020 tarihlerinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamalarımızda Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı belirtilmiş ve bu güne kadar herhangi bir gelişme olmamıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.11.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda bu konuyu değerlendirmiş ve İtalya merkezli GPI S.p.A. şirketi ile başlamış olan ama gelişme katedilemeyen bu sürecin şirketimizce sonlandırılmasına ve ilgili firmanın da bilgilendirilerek konunun kapatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076973BIST