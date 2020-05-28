***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 18:14
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Başkent Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 / 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847381
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0495
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0839
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5445
En Düşük
7,4416
18:00377,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,34
|Açılış
|: 377,70
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|44.997.523
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.017
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.315.025
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|TKURU
|15,22
|188.758
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.089.583
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.421.298
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.217.799.362
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.016.273.553
|% -0,51
|
|ASELS
|30,08
|792.263.930
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,66
|653.679.537
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.217.799.362
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.421.298
|% 2,84
|
|GSRAY
|3,09
|650.126.219
|% 7,67
|
|EKGYO
|1,44
|310.319.696
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,22
|396.074.969
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3716
|8,4136
|% 1,10
|
|Frank
|7,0274
|7,0697
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8099
|1,8189
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,78
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,17
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.479
|32,80
|
|Tam
|2.521
|2.555
|45,20
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,50
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|0,77
|