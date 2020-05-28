***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBaşkent Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 / 1.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847381BIST