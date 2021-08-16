***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBaşkent Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 / 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958492BIST