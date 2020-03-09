***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
09.03.2020 17:19
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Sivas Numune Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
3.418.398,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 09.03.2020 tarihinde Sivas Numune Hastanesi tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3 (Üç) şirket iştirak etmiş olup 3.418.398,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825672
BIST
17:53103.691
En Yüksek
|Değişim
|: -5,39%
|| -5.909,95
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:536,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,2064
En Düşük
6,0915
17:537,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1217
|Açılış
|: 6,9800
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|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:53329,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,43
|Açılış
|: 329,15
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|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.459.880
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.889.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,09
|19.278.102
|% -17,87
|
|TUCLK
|4,62
|26.324.450
|% -15,38
|
|RYSAS
|7,12
|59.120.983
|% -15,14
|
|TGSAS
|4,60
|2.804.892
|% -14,97
|
|VAKKO
|5,13
|68.690.512
|% -14,93
|
|THYAO
|10,43
|1.009.847.094
|% -6,37
|
|ASELS
|27,86
|924.970.092
|% -6,64
|
|GARAN
|9,23
|465.531.866
|% -7,98
|
|TUPRS
|93,70
|272.409.042
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,28
|271.303.892
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,27
|190.789.928
|% -2,31
|
|ODAS
|1,87
|244.760.755
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|215.659.989
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,28
|271.303.892
|% -6,17
|
|THYAO
|10,43
|1.009.847.094
|% -6,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9975
|8,0376
|% 1,10
|
|Frank
|6,5668
|6,6064
|% 1,68
|
|Riyal
|1,6243
|1,6324
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,46
|
Seans Raporu
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17:56TEKTU
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