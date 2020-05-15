***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
15.05.2020 18:30
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/08/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
İhale iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
8.298.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 27.08.2019 tarihinde Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı" ihalesine katılmış, beşinci en uygun teklifi vermiş ve ihale lehimize sonuçlanmıştı ancak ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845529
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8733
18:057,5038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,4985
18:05383,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,86
|Açılış
|: 383,15
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3685
|8,4104
|% 0,45
|
|Frank
|7,0533
|7,0958
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8257
|1,8349
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|6,42
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.508
|-10,80
|
|Tam
|2.535
|2.574
|-11,10
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,02
|
|B. Petrol
|35,24
|35,24
|-0,24
|
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