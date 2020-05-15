***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımıİhaleyi Açan TarafMardin İl Sağlık Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi27/08/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale iptal edilmiştir.İhale Bedeli8.298.000,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 27.08.2019 tarihinde Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı" ihalesine katılmış, beşinci en uygun teklifi vermiş ve ihale lehimize sonuçlanmıştı ancak ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845529BIST