***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
20.05.2020 17:04
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Development of Information System for Clinical Centre of Montenegro (IS CCM) ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
UNDP (United Nations Development Program - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/09/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
20/05/2020
İhale Sonucu
İhale kazanılamamıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
17.09.2019 tarihinde teklif verdiğimiz UNDP (United Nations Development Program - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından Karadağ ülkesi için yapılan Development of Information System for Clinical Centre of Montenegro (IS CCM) ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845951
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 381,48
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2970
|8,3386
|% 0,31
|
|Frank
|7,0075
|7,0497
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8011
|1,8101
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|3,86
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.501
|4,20
|
|Tam
|2.538
|2.566
|4,30
|
|Yarım
|1.239
|1.254
|2,10
|
|Çeyrek
|619
|627
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|0,96
|