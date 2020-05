***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









İhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuDevelopment of Information System for Clinical Centre of Montenegro (IS CCM) ihalesiİhaleyi Açan TarafUNDP (United Nations Development Program - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi17/09/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih20/05/2020İhale Sonucuİhale kazanılamamıştır.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar17.09.2019 tarihinde teklif verdiğimiz UNDP (United Nations Development Program - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından Karadağ ülkesi için yapılan Development of Information System for Clinical Centre of Montenegro (IS CCM) ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845951