***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
13.11.2020 16:06
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Batman İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/11/2020
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
5.075.193,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 23.10.2020 tarihinde duyurusunu yaptığımız "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 5.075.193,00 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888434
BIST
16:261.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:267,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:269,1126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:26468,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,23
|Açılış
|: 468,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KARTN
|2.145,00
|48.228.014
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.765.738
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.267.591
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,77
|3.660.433.567
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,33
|2.823.292.813
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,88
|1.218.721.815
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,28
|1.131.354.132
|% 0,64
|
|PETKM
|4,75
|971.568.669
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.823.292.813
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,88
|1.218.721.815
|% 3,97
|
|GARAN
|8,77
|3.660.433.567
|% 1,62
|
|TSKB
|2,29
|712.884.710
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|462.460.822
|% 0,53
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6876
|7,6948
|% 0,08
|
|Euro
|9,0833
|9,1059
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,1181
|10,1689
|% 0,57
|
|Frank
|8,3932
|8,4438
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0486
|2,0589
|% 0,19
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|12,91
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,20
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,13
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,65
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39SRVGY
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 887 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, KRDMD, ARCLK
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.02 ) 1, 166
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, MERKO, OSMEN, EMNIS, IZTAR, KLGYO, TKURU, CELHA, SNGYO, KSTUR
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16:38
OSTIM, MERKO, ADESE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında